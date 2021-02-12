РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 фев. В городском округе Мытищи в 2025 году на Волковском шоссе откроют комплекс производственных мастерских, предназначенных для ремонта техоборудования, сообщается на сайте администрации горокруга.

Под руководством главы округа Виктора Азарова состоялось традиционное заседание совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства. Это первая встреча после годичного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, и сразу пять инвесторов озвучили свои предложения.

«В деревне Сгонники планируется строительство производственно-складского корпуса по производству ручного строительного инструмента, ввести в эксплуатацию который могут уже в 2023 году. В 2025 году на Волковском шоссе должен заработать многофункциональный комплекс производственных мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания технологического оборудования», - говорится в сообщении.

Ведутся работы по возведению 15-тиэтажного гостиничного комплекса на улице Троицкой, который займет площадь 0,4 гектара. Руководство округа ознакомилось с проектом строительства завода по производству строительной плитки, бордюров и изделий для дорожного строительства, благодаря которому в поселке Пироговский появятся 23 рабочих места. Также был презентован проект технопарка «Пирогово» с концепцией развития «Лайт Индастриал», который привлечет 500 резидентов.

Азаров отметил, что в последнее время очень много инвесторов приходит с небольшими проектами. Люди вкладывают собственные и привлеченные средства для того, чтобы реализовывать проекты в области производства. И это помогает создавать новые рабочие места.

«Мытищи стабильно входят в число лидеров по числу инвестиций. Городской округ достаточно хорошо развит. И наша задача – привлекать инвесторов, создавать новые рабочие места, давать мытищинцам возможность работать на новых предприятиях», - сказал Азаров.

Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства создан по поручению губернатора Подмосковья с целью создания новых рабочих мест. На заседания совета приглашаются потенциальные инвесторы, которые реализуют или еще планируют реализовывать инвестиционные проекты на территории Мытищ.

«Во встречах, которые помогают выявить проблемы инвесторов не только на уровне округа, но и на региональном и федеральном уровнях, принимают участие ключевые специалисты администрации, поэтому можно оперативно решить многие вопросы», - отмечается в сообщении.