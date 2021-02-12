РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 фев. Школу и детский сад в ЖК «Пятницкие кварталы» в подмосковном Красногорске могут построить в рамках областной госпрограммы, сообщил заместитель главы администрации горокруга Тимур Магомедов.

Магомедов провел встречи с дольщиками ряда проблемных ЖК в формате видеоконференцсвязи в пятницу. Вопросы касались достройки жилых корпусов и социальных объектов, а также транспортной доступности.

«Мы забираем земельные участки, на которых предусмотрено строительство детсада, школы и поликлиники, в муниципальную собственность, оформляем на них право и будем обращаться в правительство Московской области с просьбой о включении социальных объектов в госпрограмму с финансированием из областного и муниципального бюджетов», - сказал Магомедов.

Он пояснил, что такое решение обусловлено тем, что застройщик ЖК «Пятницкие кварталы» находится в процедуре наблюдения и велик риск того, что земельные участки попадут в конкурсную массу.

«Это затянуло бы сроки строительства на 3-4 года. При этом у застройщика непростое финансовое положение, и самостоятельно завершить строительство он не сможет», - добавил Магомедов.

Кроме того, в ЖК «Пятницкие кварталы» не достроены два корпуса: №№20 и 22.

«Двадцатый в большей степени готовности, сейчас в приемке активно участвует Главгосстройнадзор. Срок окончания строительства 22-го корпуса мы видим – конец года. Соответственно, выдача ключей – начало 2022 года», - заключил Магомедов.