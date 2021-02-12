РИАМО – 12 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с доходами россиян напряженной, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным Росстата, в прошлом году уровень доходов рекордно понизился.

«Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно, имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году», — сказал Песков.

За прошлый год доход россиян упал на 3,5%, по отношению к уровню 2013 года снижение составило 10,6%.

Однако управление Федеральной службы государственной статистики подсчитало, что уровень пенсий за прошлый год вырос на 2,3%.