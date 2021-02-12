РИАМО - 12 фев. Загруженность московских дорог в пятницу днем составляет восемь баллов из десять возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильные заторы наблюдаются на востоке, северо-востоке, северо-западе, юге, юго-востоке МКАД, на всем протяжении Садового и Третьего транспортного кольца.

В центре города автомобили стоят на Бульварном кольце, набережных Москвы-реки и Яузы, у станций метро «Китай-город», «Лубянка», «Охотный ряд», «Арбатская».

Пробки зафиксированы на проспекте 60-летия Октября, Хорошевском шоссе, проспекте Вернадского, шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте, Люблинской улице, Ярославском шоссе, Большой Академической улице, Кутузовском проспекте, Минской улице.

К 17 часам в городе прогнозируются девятибалльные пробки, а к 18 часам Москва может встать полностью – ожидаются десять баллов.