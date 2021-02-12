РИАМО - 12 фев. Благодаря улучшению эпидемиологической ситуации и снятию большинства Covid-ограничений в 2021 году в Подмосковье пройдет много интересных и масштабных мероприятий, сообщила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

«У нас в области сняты почти все ограничения, хочется всех с этим поздравить. <…> Надеюсь, что в этом году мы наверстаем упущенное и проведем много мероприятий», – сказала Швелидзе на заседание комиссии по развитию спорта, патриотическому воспитанию, добровольчеству и работе с молодежью Общественной палаты Московской области.

Она добавила, что 12 апреля исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос, который совершил Юрий Гагарин. Кроме того, впереди запланирована большая работа по проведению переписи населения.

«Сегодня мы слушаем доклады моих коллег, представителей ветеранских организаций, волонтерских и патриотических организаций. Уверенно можем сказать, что мы этот бой выиграли (с пандемией коронавируса – ред.) и наращиваем темпы нашего взаимодействия. <…> Рассчитываем, что и к 12 апреля, и в целом сделаем большие мероприятия», – сказал председатель комиссии ОП Евгений Арсентьев.

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12 ФЕВРАЛЯ

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- Московские врачи вылечили более 3,1 тыс человек от коронавируса за сутки. Всего от Covid‑19 в столице вылечили уже более 865 тысяч человек.

- За сутки в России зарегистрировали 15 089 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 больных. В Москве - 2 139.