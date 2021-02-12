РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 фев. Дольщики последнего проблемного корпуса жилого комплекса «Спасский мост» в подмосковном Красногорске смогут получить ключи от квартир в текущем году, сообщил заместитель главы администрации горокруга Тимур Магомедов.

В ЖК «Спасский мост» остался недостроенным один корпус №10.2. По сути это один подъезд многоквартирного дома №23 на Красногорском бульваре. Ключей больше года сверх установленного срока ждут покупатели около 400 квартир.

«Через 3-4 недели получим заключение областного БТИ по тем объемам, которые необходимо завершить, и стоимости работ. К этому времени мы отработаем правовую схему завершения строительства данного корпуса. Надеюсь, что в марте подпишем все документы, и подрядчик сможет приступить к выполнению работ», - сообщил Магомедов.

Он добавил, что завершение работ профинансирует соинвестор напрямую подрядчику.

«Работ осталось на 3-4 месяца. Думаю, что к сентябрю-октябрю реально завершить работы и передать ключи дольщикам», - заключил Магомедов.