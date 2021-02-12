РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 фев. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым, сотрудниками администрации, руководителями предприятий городского округа в пятницу обсудил ситуацию с коронавирусом, которая внесла большие коррективы в работу бизнес-сектора, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В ходе круглого стола, который состоялся в конференц-зале отеля East Gate Балашихи, участники обсудили самые актуальные задачи, которые стоят перед городским округом и определили планы на текущий год и предстоящую перспективу.

«Самый важный и актуальный вопрос на сегодня-вакцинация на территории Московской области. Задача стоит серьезная 3,6 миллиона человек необходимо привить для того, чтобы приостановить развитие пандемии на территории региона. И это нужно делать сообща, включая тех, кто живет и работает на территории Балашихи. В этом году регион потерял порядка 130 миллиардов рублей из бюджета. На борьбу с Covid-19 были выделены дополнительные 60 миллиардов рублей», — сказал Брынцалов.

Он добавил, что пандемия серьезно коснулась и работы предприятий малого и среднего бизнеса и для того, чтобы в дальнейшем этого не повторялось, нужно наладить системную работу.

«Один из шагов к улучшению ситуации — вакцинация, другой — поддержка со стороны администрации и областного руководства. Наша главная и общая задача — наращивать экономику, работать над увеличением бюджета, а как итог — развивать городской округ во всех сферах жизнедеятельности и делать его более комфортным для наших жителей», — подчеркнул Брынцалов.

Текстовая трансляция

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