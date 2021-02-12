РИАМО - 12 фев. Подмосковные волонтеры мобилизованы из-за сильного снегопада, который начался в регионе минувшей ночью и продолжится в течение нескольких дней, они готовы помочь в расчистке территорий, сообщили РИАМО в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

В столичном регионе снегопад усилится к вечеру пятницы, сугробы подрастут еще на 20-30 сантиметров.

«После сильных январских снегопадов движение добровольцев организовало акцию #уберемэтовместе. Активисты восстанавливают тропинки во дворах ветеранов, инвалидов и пенсионеров, расчищают крыши и подъездные пути к домам, а также убирают снег у памятников, в реабилитационных центрах, дворах и на игровых площадках», - сказали в пресс-службе.

Горячая линия штаба волонтеров Подмосковья #Мырядом (8 (800) 201-91-21) принимает обращения от жителей на уборку снега во всех городских округах.