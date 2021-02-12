РИАМО - 12 фев. Поезда снова стали ходить на участке железной дороги Москва – Тверь после ДТП, однако составы следуют с задержками, говорится в сообщении пресс-службы Московско-Тверской пригородной пассажиркой компании.

Ранее из-за автомобильной аварии в районе остановочного пункта Фроловское в Клину задерживались поезда на участке Москва — Тверь.

«Тем не менее, поезда по-прежнему следуют со значительными задержками», - говорится в сообщении.

Пассажиров попросили внимательно следить за объявлениями на станциях и в вагонах.

В ближайшее время на платформу Фроловское прибудут два автобуса, которые отвезут пассажиров поезда № 6607 Конаково – Москва на станцию Подсолнечная. Поезд повредили обломки эстакады, с которой упал автомобиль.

Также компенсационные автобусы будут курсировать между станциями Клин и Подсолнечная с остановками на платформах Покровка и Фроловское.

На всем участке Москва – Тверь отменили дополнительный сбор за проезд в скоростных поездах «Ласточка». Пассажиры могут пересаживаться в эти поезда без ограничений.