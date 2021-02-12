РИАМО - 12 фев. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия в подмосковном Клину, где автомобиль упал на железнодорожные рельсы остановочного пункта Фроловское, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Группа <…> выехала на место происшествия в районе остановочного пункта Фроловское Ленинградского направления Октябрьской железной дороги», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, авария случилась около 11:20. Машина пробила ограждение эстакады и упала на пути. Обломки ограждения моста упали на пригородный поезд №6607 Конаково-Москва и оборвали провода контактной сети.

Пострадавших среди пассажиров, по предварительным данным, нет.

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