РИАМО - 12 фев. В ближайшее время на платформу Фроловское в Клину прибудут два автобуса, которые отвезут пассажиров поезда № 6607 Конаково – Москва на станцию Подсолнечная, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Ранее следователи выехали на место ЧП в подмосковном Клину. Там автомобиль с эстакады пробил ограждение и упал на железнодорожные рельсы остановочного пункта Фроловское. Части ограждения эстакады также упали на поезд. Пострадавших среди пассажиров нет.

«Также компенсационные автобусы будут курсировать между станциями Клин и Подсолнечная с остановками на платформах Покровка и Фроловское», – говорится в сообщении.

На всем участке Москва – Тверь отменили дополнительный сбор за проезд в скоростных поездах «Ласточка». Пассажиры могут пересаживаться в эти поезда без ограничений.