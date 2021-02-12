РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 фев. Мытищинская городская прокуратура утвердила обвинительный акт и направила для рассмотрения уголовное дело по обвинению жителя Мытищ в совершении угрозы убийством в суд, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Гражданин в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений между ним и его знакомой, высказал в ее адрес угрозу убийством, подверг ее избиению, душил, в результате чего причинил потерпевшей телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Угрозу убийством гражданка восприняла реально, поскольку подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, был агрессивно настроен, физически сильнее нее. Гражданин в совершении преступлений вину признал полностью и дал признательные показания.

«За совершение каждого преступления, относящегося к категории преступлений небольшой тяжести, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - отмечается в сообщении.