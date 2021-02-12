РИАМО - 12 фев. Система отопления в столице работает в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад и морозы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Для борьбы с непогодой в городе приняли меры повышенной готовности.

«Подача теплоносителя была переведена на повышенный режим за несколько дней до наступления низких температур наружного воздуха. Сегодня система работает стабильно, штатно», – сказал Бирюков в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что в мегаполисе имеется достаточный резерв как по гидравлике, так и по количеству вырабатываемой тепловой энергии.

На дежурстве постоянно находятся аварийные бригады, их оперативно привлекут для ликвидации ЧП в случае обрыва электрических сетей.

Бирюков отметил, что столица всегда готова к резким погодным изменениям.

«У нас есть технические средства, мощности по подаче тепла, по резервированию тепла, мощности по подаче воды, канализованию стоков, газовые мощности и электрические», – заключил заммэра.