РИАМО - 12 фев. Уголовное дело возбуждено после того, как жительница новой Москвы минувшей ночью раздела детей на улице в мороз и оставила их, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Поздно вечером 11 февраля 33-летняя многодетная мать привезла троих детей в лесополосу в новой Москве, раздела их догола и оставила там в мороз. Это увидел прохожий и вызвал правоохранительные органы.

«По факту покушения на убийство трех малолетних детей на территории новой Москвы возбуждено уголовное дело», - сказала Иванова.

Она уточнила, что дети с различными степенями обморожения были госпитализированы. Сама женщина также находится в больнице.

Следователи проверят состояние ее психического здоровья. Правоохранители ищут родственников детей.