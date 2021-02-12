РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. Педагогический отряд «Подольск» стал победителем конкурсного этапа «Лучшая творческая программа» фестиваля «АРТ_ПОЛАР» в новой Москве, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор фестиваля.

В Подольске с 6 по 12 февраля проходил Всероссийский творческо-образовательный фестиваль педагогических отрядов лагерей актива России «АРТ_ПОЛАР». 200 вожатых более чем из 20 педагогических отрядов боролись за победу в конкурсе. Московскую область представлял педагогический отряд «Подольск».

«Педагогический отряд «Подольск» победил в конкурсном этапе «Лучшая творческая программа». Партнер проекта «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии Образования» предоставил возможность 10 членам педагогического отряда пройти оплачиваемую стажировку и поучаствовать в создании сценариев мероприятий для Всероссийского проекта «Открытые уроки», - сказал организатор.

10 февраля для участников фестиваля «АРТ_ПОЛАР» прошли мастер-классы от представителей Государственного института театрального искусства, участника международного конкурса исполнителей популярной музыки «Новая Волна», участников известных телепроектов, например, «Голос» на «Первом канале», «Танцы на ТНТ», «Песни на ТНТ», «Высшая лига КВН» на «Первом канале», «Главная сцена» на «России-1» и многих других.

Фестиваль является финальным этапом Всероссийского проекта по развитию деятельности педагогических отрядов лагерей актива России «АРТ_ПОЛАР».

Организаторы – Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи» (РСМ). Проект реализуется с использованием средств Фонда президентских грантов. Также финансовую поддержку оказывает НКО «Благотворительный фонд имени Александра Никулина», президентом которого является депутат горсовета Подольска Алексей Никулин.