РИАМО - 12 фев. Эвакуаторы АМПП и 20 экипажей дорожного патруля помогают московским автомобилистам, которые застряли в снегу или сломались, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Они придут на помощь и вам, но все же без необходимости сегодня лучше не садиться за руль», - говорится в сообщении.

Из-за обильного снегопада автовладельцев призвали пересесть на общественный транспорт, который позволит добраться в нужное место без пробок.

В Москве идет сильный снегопад. За ночь в столице выпало от 4 до 7 миллиметров осадков. Также в течение дня может выпасть около 20 миллиметров осадков, что составляет более половины от месячной нормы.