РИАМО - 12 фев. Снег на территории столицы вывозят на 56 снегоплавильных пунктов мощностью 550 тысяч кубометров в сутки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Если не будет хватать этой мощности, мы задействуем сухие снегосвалки, которые как временные снегосвалки организованы на территории промышленных зон и коммунальных зон», – сказал Бирюков в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в городе также применяется методика перекидки свежевыпавшего снега на газоны.

«Количество роторной техники достаточно большое. Это как раз способствует тому, чтобы достаточно быстро убирать снежные валы, которые образуются во время прометания», – пояснил заммэра.

В настоящий момент коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. К уборке снега привлечены около 60 тысяч рабочих и 13,5 тысячи единиц спецтехники.

Бирюков подчеркнул, что коммунальные службы заранее подготовились к приходу мощного снегопада.

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