РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 фев. 365 пациентов с коронавирусной инфекцией содержатся на лечении в Мытищинской городской клинической больнице, сообщила заместитель главы администрации горокруга Елена Стукалова.

В пятницу в городском округе Мытищи состоялась интернет-встреча с белорусским городом-побратимом Барановичи. В рамках мероприятия обсудили эпидемиологическую обстановку на территории городов.

«МГКБ является центром для 10 территорий Подмосковья. Мы сразу открыли 1 300 коечных мест, это была очень серьезная цифра по приему больных с коронавирусом, и эту цифру мы сохранили в течение года. Сегодня с 10 территорий у нас в МГКБ лежит 365 больных. Это аппараты ИВЛ, это кислород, койки в реанимации. Это еще востребовано, но в гораздо меньшем количестве», - сказала Стукалова.

Она добавила, что Минздравом пока принято решение оставить в Мытищах центр по приему ковидных больных.

«Мы сохранили весь коечный фонд, всем хватило места. Были определенные проблемы, которые решились на уровне местного бюджета с кислородом, который должен подаваться нашим больным. На сегодняшний день хватает кислорода, СИЗ, врачи умеют работать. Привито вакциной «Спутник-V» уже почти 1 000 врачей. Сейчас мы вышли на низкое, стабильное плато», - сказал заместитель председателя Барановичского горисполкома Вадим Щербаков.

Текстовая трансляция

12 ФЕВРАЛЯ

- Сотни тысяч россиян прошли реабилитацию после Covid‑19. Для каждого пациента реабилитация отличается, потому что на организм каждого пациента инфекция оказывает разное влияние.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Московские врачи вылечили более 3,1 тыс человек от коронавируса за сутки. Всего от Covid‑19 в столице вылечили уже более 865 тысяч человек.

- За сутки в России зарегистрировали 15 089 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 больных. В Москве - 2 139.