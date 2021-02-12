РИАМО - 12 фев. Сильный снегопад в столичном регионе не повлиял на график движения поездов на Московской железной дороге и МЦК, сообщается в WhatsApp-канале МЖД.

«Уборка снега ведется в штатном режиме. В связи с большим количеством выпавших осадков на линии выведено максимальное количество - 160 единиц – специальной техники: снегоуборочных, снегоочистительных и пневмообдувочных машин», - говорится в сообщении.

Спецтехника на МЖД ходит по специальному графику, она не создает помех пассажирскому транспорту на железной дороге.

В уборке снега на МЖД задействовано порядка 10 тысяч рабочих. Для железнодорожников организовано горячее питание.

«В первую очередь ведется расчистка пассажирской инфраструктуры – остановочных пунктов, вокзальных комплексов, мостов, платформ, чтобы пассажиры могли беспрепятственно воспользоваться железнодорожным транспортом», – уточнил начальник МЖД Михаил Глазков.

Пешеходов и автомобилистов призвали соблюдать ПДД на объектах железнодорожного транспорта.

В Московском регионе идет сильный снегопад. По словам синоптиков, он усилится к вечеру пятницы.

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