РИАМО – 12 фев. В ходе регулярной проверки «Яндекс» выявил внутреннюю утечку информации, которая привела к тому, что данные 4,9 тысячи почтовых ящиков были скомпрометированы, сообщает Газета.ru.
Утечку обнаружила служба безопасности компании.
«В ходе внутреннего расследования стало известно, что сотрудник компании предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей», – говорится в сообщении.
Нарушителем оказался один из трех системных администраторов, которые обладали правами доступа для выполнения рабочих задач по обеспечению техподдержки сервиса.
В настоящее время доступ в скомпрометированные аккаунты заблокировали, а их владельцы получили уведомления о необходимости сменить пароль.
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