РИАМО - 12 фев. Младенец получил ожоги лица и шеи в одном из столичных кафе, по данному факту проводится проверка, сообщается на сайте прокуратуры города Москвы.

«По предварительной информации, в ночное время 11 февраля 2021 года 11-месячный мальчик вместе с матерью 1994 года рождения находился в кафе, где получил ожоги лица и шеи углем из кальяна. Ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь», – говорится в сообщении.

Прокуроры устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, также будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства в кафе.

Кроме того, будет проверено соблюдение мер противопожарной безопасности и безопасности оказываемых услуг, также дадут оценку действиям родителей по исполнению своих обязанностей по заботе о ребенке.

По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

По данным СМИ, мама взяла ребенка с собой в караоке-бар на день рождения друга, потому что малыша было не с кем оставить дома.

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