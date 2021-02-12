РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. В подмосковных Люберцах вывоз снега с обочин на четырех улицах завершат до 24 февраля, сообщил заместитель главы администрации Люберец Николай Покацкий.

Жители Люберец в социальных сетях пожаловались на отсутствие вывоза снега с обочин дорог на улицах Хлебозаводской, Мира, Строителей, Южной.

«В городском округе Люберцы идет непрерывная работа по вывозу снега. Вывоз снега с улиц Хлебозаводской, Мира, Строителей, Южной будет осуществлен в срок до 24 февраля», - сказал Покацкий.