РИАМО - 12 фев. Сотни тысяч россиян уже прошли реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции, при этом для каждого пациента программа восстановления может отличаться, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» министерства здравоохранения РФ Игорь Никитин.

«Оперативные данные, которые мы сегодня собираем с регионов, это уже сотни тысяч пациентов (реабилитированы - ред.). Это огромный вклад общественной системы здравоохранения в то, чтобы люди как можно быстрее вернулись к привычному образу жизни», – сказал Никитин.

Он добавил, что для каждого пациента реабилитация отличается, потому что на организм каждого пациента инфекция оказывает разное влияние.

«У кого-то поражены легкие, у кого-то тяжелое поражение сердечно-сосудистой системы, поражение коронарных артерий. У кого-то – почек. От этого зависит индивидуальная программа реабилитаций», – добавил Никитин.

Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 4 042 837 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 79 194 летальных исхода, выздоровели 3 559 142 человека.

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Текстовая трансляция

12 ФЕВРАЛЯ

- Сотни тысяч россиян прошли реабилитацию после Covid‑19. Для каждого пациента реабилитация отличается, потому что на организм каждого пациента инфекция оказывает разное влияние.

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- Московские врачи вылечили более 3,1 тыс человек от коронавируса за сутки. Всего от Covid‑19 в столице вылечили уже более 865 тысяч человек.

- За сутки в России зарегистрировали 15 089 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 больных. В Москве - 2 139.