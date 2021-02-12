РИАМО - 12 фев. Начальную школу-трансформер достроили на улице Брусилова в столичном районе Южное Бутово, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект, расположенный на территории школы №2109 «Алые паруса», может трансформироваться в детский сад.

«К проверкам строительства школы-трансформера в Южном Бутове привлекались специалисты центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и примененных материалов», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Ведомство выдало заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.

Трехэтажное здание может менять назначение в зависимости от демографической ситуации в районе. Оно может быть начальной школой на 300 мест, либо детским садом на такое же количество мест. Также его можно использовать как школу на 200 учеников и детский сад на 100 детей.