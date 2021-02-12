РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. Ученых ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» из подмосковного Подольска наградили грамотой президента РФ за успехи в работе, сообщается в группе «ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» в соцсети «ВКонтакте».

Почетную грамоту ученым вручил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«За успехи в работе ученых ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» отметили грамотой президента РФ, в том числе начальника отдела научно-технических исследований и конструкторских разработок Александр Автушенко и главного научного сотрудника отделения «Оптических и информационных технологий» Виктора Федосеева. Поздравляем коллег с заслуженной высокой наградой и желаем дальнейших профессиональных успехов!» - говорится в сообщении.

Награждение состоялось в госкорпорации «Росатом» в рамках торжественного заседания «Наука в комплексной программе РТТН», посвященного Дню российской науки.