РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 фев. Власти городского округа Мытищи на встрече в формате ВКС с городом Барановичи обсудили взаимодействие молодежи, сообщил заместитель главы администрации горокруга Евгений Глинкин.

В пятницу в городском округе Мытищи состоялась интернет-встреча с белорусским городом-побратимом Барановичи. Договор о сотрудничестве между Мытищами и Барановичами Брестской области был подписан ровно 20 лет назад - 12 февраля 2001 года.

«Мы очень много лет дружим, имеем очень тесные добропорядочные связи, и хотелось бы встретиться воочию. Но в условиях ограниченных мер мы провели встречу в электронном виде. Мы обсудили основные моменты, которыми являются взаимодействие молодежи, проведение совместных мероприятий», - сказал Глинкин.

Он добавил, что взаимодействие малых городов и активной молодежи является связующей частью для дружбы муниципалитетов и стран.