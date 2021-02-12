РИАМО - 12 фев. Больше всего заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Красногорске (60) и Королеве (54), всего за это время в области зафиксировали 842 случая, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Также 53 новых случая заболевания подтвердили в Балашихе, 52 — в Люберцах, 40 — в Подольске, 34 — в Солнечногорске, 29 — в Ленинском округе, 28 — в Дмитрове, по 27 — в Раменском округе, Орехово-Зуеве, Мытищах, 25 — в Домодедове, по 24 — в Воскресенске, Электростали, Химках, 22 — в Одинцове, по 21 — в Жуковском, Реутове, 17 — в Рузе, 16 — в Клину, 14 — в Лобне, по 13 — в Шатуре, Долгопрудном, по 12 - в Богородском округе, Истре.

11 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Сергиевом Посаде, по десять — в Серпухове, Коломне, по девять — в Ивантеевке, Котельниках, Дубне, по восемь — в Кашире, Павловском Посаде, по семь — в Наро-Фоминске, Щелкове, Серебряных Прудах, по шесть — в Пушкине, Черноголовке, Шаховской, по пять — в Волоколамске, Озерах, Луховицах.

По четыре заболевших выявили в Дзержинском, Егорьевске, Краснознаменске, три — в Чехове, по два — в Зарайске, Можайске, по одному — в Лосино-Петровском округе, во Фрязине, Талдоме, Протвине, Красноармейске, Лыткарине.

Ни одного случая коронавируса не выявили в Бронницах, Ступине, Пущине, Власихе, Рошале, Звездном городке, Электрогорске, Лотошине, Молодежном.

За все время пандемии в Подмосковье зарегистрировали 203 319 случаев заболевания, скончались 4177 человек, выздоровели 164 682 пациента.

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Текстовая трансляция

12 ФЕВРАЛЯ

- Сотни тысяч россиян прошли реабилитацию после Covid‑19. Для каждого пациента реабилитация отличается, потому что на организм каждого пациента инфекция оказывает разное влияние.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Московские врачи вылечили более 3,1 тыс человек от коронавируса за сутки. Всего от Covid‑19 в столице вылечили уже более 865 тысяч человек.

- За сутки в России зарегистрировали 15 089 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 больных. В Москве - 2 139.