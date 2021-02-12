РИАМО - 12 фев. Согласован проект капитального ремонта здания арбитражного суда на Большой Тульской улице в Москве, в здании обновят кровлю, фасад и внутреннюю отделку, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«В Москве планомерно ремонтируются административные объекты для создания новых рабочих мест и более комфортных условий труда. Так, Мосгосэкспертизой согласована проектная документация на проведение капитального ремонта арбитражного суда, построенного в 2008 году по индивидуальному проекту», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Во время внешних работ на здании частично отремонтируют фасад, заменят поврежденную облицовку стен и дверей, окрасят все металлические элементы фасада, обновят вход и витражи. Также на здании установят новую кровлю.

Внутри помещения обновят покрытие всех полов, лестниц, стен и потолков, а также частично заменят перегородки в зале суда. Функциональную отделку всех помещений тоже обновят.

В ходе капитального ремонта в здании суда еще частично обновят инженерные системы.