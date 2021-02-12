РИАМО - 12 фев. На севере столицы пассажир распылил баллончик в глаза водителя Hyundai Solaris, после чего украл деньги и золотой браслет, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Материальный ущерб составил 57 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

Пострадавший обратился в больницу с реактивным конъюктивитом глаз. После оказания медпомощи его отпустили.

Злоумышленник скрылся. По факту происшествия возбудили уголовное дело.