РИАМО - 12 фев. В столице 13 февраля могут быть установлены рекорды по количеству осадков и по высоте снежного покрова, сообщается на сайте «Метеновости».

Предстоящей ночью прогнозируется сильный снегопад и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Сугробы могут увеличиться еще на 20-30 сантиметров.

«Днем снег уже не столь сильный, а ветер сохранится. Днем термометры покажут минус 10 — минус 15 градусов. Из-за сильного ветра будет казаться, что на улице сильный мороз», - говорится в сообщении.

14 февраля в городе ветер утихнет, снег ожидается небольшой и местами. Температура ночью понизится до минус 14 — минус 19 градусов, днем будет от минус 12 до минус 17.

В начале новой недели из-за облаков выглянет солнце, в Москве закончатся снегопады, а морозы усилятся.

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