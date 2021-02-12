РИАМО - 12 фев. В столице снегопад усилится к вечеру пятницы, сугробы в городе подрастут еще на 20-30 сантиметров, сообщается на сайте «Метеновости».

«Ночью 13 февраля пройдет сильный снег, разыграется метель, ветер в порывах достигнет 12-17 метров в секунду, на дорогах образуются заносы, снежный накат», - говорится в сообщении.

Также в ночь на 13 февраля температура воздуха будет ниже нормы, столбики термометров опустятся до минус 12 – минус 17 градусов.

В Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, снежных заносов, сильного снега, метели и порывов ветра в 13-18 метров в секунду.

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