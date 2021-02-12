РИАМО - 12 фев. Сеть коворкинг-центров НКО запустит курс по практической социологии, сотрудники организаций получат прикладные навыки в социологии и аналитике, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Базовые навыки помогут в разработке эффективных социальных проектов. Записаться на курс может любая некоммерческая организация (НКО) столицы. Для этого нужно отправить заявку до 10 марта.

«Чаще всего НКО говорят о том, что хотели бы повысить свою эффективность, а для этого нужно собрать точные данные о работе и проанализировать их. Обучающий курс, который мы устраиваем совместно с ВШЭ уже в третий раз, дает необходимые знания и умения для поиска, понимания и работы с данными на уровне базовой аналитики», — сказал руководитель сети коворкинг-центров НКО Павел Симаков.

В течение месяца сотрудники организаций будут учиться проводить собственные социологические исследования. На семи занятиях ученики разберут анкетирование, проведение телефонных опросов, фокус-группы. С 18 марта до конца апреля слушатели курса пройдут онлайн-обучение и получат сертификаты.

«Нам важно, чтобы на курс пришли те, кто замотивирован и у кого уже сформирован запрос на прикладные исследования, кто понимает, что данные помогут лучше выстроить стратегию развития организации, но не знает, как нужно их собирать, интерпретировать и, главное, использовать», — сказала директор центра оценки общественных инициатив института прикладных политических исследований ВШЭ Юлия Скокова.