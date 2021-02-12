РИАМО - 12 фев. Американская валюта растет к рублю, доллар на торгах Мосбиржи стоит 73,89 рубля, евро вырос до 89,59 рубля, передает Федеральное агентство новостей.

«Ключевые российские индексы фиксируют сокращение числа проведенных сделок. Вероятно, последние торги недели продолжат тренд на корректировку курсов иностранной валюты», – говорится в сообщении.

Мировой рынок благосклонно реагирует на сообщения о массовой вакцинации от коронавируса, а инвесторы ждут скорого открытия государственных границ.

Восстановление торговли и производства вызовет резкий рост потребления энергоресурсов, что будет крайне выгодно для курса рубля.