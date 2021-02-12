РИАМО - 12 фев. Предприятия Московской области за 2020 год произвели более 400 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в Подмосковье за 2020 год составил более 400 тысяч тонн. Объем потребления хлеба в регионе в сутки составляет порядка 2,8 тонны», - сказал Воскресенский.

На территории Московской области осуществляют деятельность свыше 200 хлебопекарных организаций и организаций-производителей мучных кондитерских изделий, из которых 35 крупных и средних хлебозаводов и более 180 производителей хлебопекарных изделий, мучных кондитерских изделий, мелких пекарен и цехов.

«Основные поставщики хлеба в регионе - «Коломенский» хлебозавод, «Фацер», «Хлебозавод 28», «Щелковохлеб», «Черемушки», «Настюша. Наибольшим спросом пользуются хлеб и батоны из пшеничной муки, черный хлеб и национальный хлеб. Также растет объем продаж диетических, зерновых и национальных хлебобулочных изделий», - отметил Воскресенский.

Он добавил, что доля промышленных предприятий в общем объеме производства хлеба составляет 85%.