РИАМО - 12 фев. Судья вынесла 10 замечаний оппозиционеру Алексею Навальному из-за поведения во время заседаний по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко, сообщает ТАСС.

Первое заседание по этому делу состоялось 5 февраля, второе идет в пятницу. На первом заседании пожилой мужчина присутствовал по видеосвязи.

«Судья неоднократно прерывала оскорбительные высказывания Навального замечаниями и угрозами удалить из зала. Общее число замечаний за два заседания составляет уже более десяти», – говорится в сообщении.

Подсудимый оскорблял как самого ветерана, так и его внука. Игнатенко направил ходатайство о том, что лично не будет присутствовать на суде.

Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, в котором Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Свою вину он не признает.