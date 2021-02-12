РИАМО - 12 фев. Сторона защиты оппозиционера Алексея Навального подала жалобу на решение Симоновского районного суда столицы о замене ему условного наказания на реальное по делу «Ив Роше», сообщает ТАСС.

«Подана жалоба на решение Симоновского суда о замене срока Навальному А.А. Дата ее рассмотрения пока не назначена», – сказал представитель пресс-службы суда.

Второго февраля суд по ходатайству ФСИН заменил условный срок оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Пока решение суда не вступило в силу, поэтому Навальный останется в СИЗО.

Алексей Навальный и его брат Олег в 2014 году Замоскворецким судом столицы были признаны виновными по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Алексея Навального приговорили к 3,5 годам условно, его брат получил 3,5 года реального лишения свободы.

Кроме дела «Ив Роше», у Навального есть еще один условный срок по делу «Кировлеса». Его обвиняли в крупной растрате и хищении.​