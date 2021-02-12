РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 фев. Почти 280 единиц техники и более 1,3 тысячи рабочих устраняют последствия снегопада в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Дорожные и коммунальные службы Красногорска работают в усиленном режиме. В работе задействовано 277 единиц спецтехники и более 1300 рабочих и дворников», - говорится в сообщении.

Накануне на оперативном штабе в администрации муниципалитета дорожным службам, подрядным организациям и управляющим компаниям поставили задачу оперативно убирать снег с дорог, тротуаров, общественных пространств, внутридворовых территорий. Увеличить расход противогололедных материалов.

Согласно ГОСТу, в первую очередь при снегопаде расчищаются пешеходные переходы, подходы к остановкам и станциям, далее – тротуары.

На автомобильных дорогах прежде всего от снега чистят и обрабатывают опасные участки - подъемы, спуски, участки с ограниченной видимостью. Затем уборка производится по категориям, исходя из интенсивности движения.

Снег с проезжей части для временного складирования убирают в лотковую часть, на разделительную полосу или обочину.

Сформированные снежные валы с улиц обязаны вывезти в течение 9-12 дней с момента окончания снегопада – в зависимости от интенсивности движения.

«По прогнозам синоптиков снегопад продлится до 14 февраля. За это время может выпасть до 80% месячной нормы осадков. Уважаемые автомобилисты, будьте внимательными и осторожными на дорогах. Избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», - заключается в материале.