РИАМО - 12 фев. В связи с дорожно-транспортным происшествием в районе остановочного пункта Фроловское в Клину ожидаются задержки пригородных поездов на участке Москва — Тверь, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Предварительно, машина с эстакады пробила ограждение и упала на пути. Задержки электричек ожидаются в обоих направлениях.

«Железнодорожники делают все необходимое для возобновления движения», – говорится в сообщении.

Департамент просит граждан внимательно следить за объявлениями на станциях, а также в поездах.