РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в Люберцах 59-летнюю Светлану Фетисову, которая пропала 10 февраля, сообщается на официальной странице «Лизы Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала Светлана Вячеславовна Фетисова, 59 лет. С 10 февраля 2021 года ее местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост пропавшей 160 сантиметров, она нормального телосложения, глаза карие, волосы серые. Была одета в бордовое пальто, темные брюки, синие кроссовки, серую шапку и серый шарф.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.