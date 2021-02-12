РИАМО - 12 фев. Ветеран Игнат Артеменко, в клевете на которого обвиняют Алексея Навального, отказался от личного участия на суде, сообщает ТАСС.

Пожилой мужчина направил в пятницу ходатайство, в котором пожаловался продолжение оскорблений со стороны оппозиционера.

«Артеменко в ходатайстве указывает, что после оскорбительных высказываний Навального на предыдущем заседании ему стало плохо, была вызвана скорая, и он отказывается от личного участия в процессе», – сообщила судья.

Также Артеменко заявил, что нужно дать правовую оценку поведению блогера в суде.

Первое заседание по этому делу прошло 5 февраля. Ветеран присутствовал по видеосвязи и во время суда ему стало плохо.

Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, в котором Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Навального обвиняют в клевете. Свою вину он не признает.