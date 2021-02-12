РИАМО - 12 фев. Женщина без одежды в Москве пыталась закопать в снег своих трех детей, она задержана, сообщает 360.

Инцидент произошел минувшей ночью. Женщину заметил очевидец, который гулял с собакой, он сразу вызвал экстренные службы.

«Женщина раздела троих своих детей и закапывала их в снег. При этом сама женщина была без одежды», – говорится в сообщении.

По данным источника, бригада скорой помощи забрала детей, одну из девочек доставили в реанимацию.

В настоящий момент мать задержана. Причины произошедшего устанавливаются.