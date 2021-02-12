Хотя одинаковых историй любви не бывает, некоторые романы все же особенно экзотичны и по-настоящему удивляют. Помимо стандартных сценариев, где партнеры знакомятся на работе или через друзей, есть и случаи, где паре довелось сойтись во время подготовки к чужой свадьбе и даже в месте лишения свободы. А кому-то встречу в точности предсказала ясновидящая. В преддверии Дня всех влюбленных москвичи рассказали РИАМО, как обзавелись второй половинкой при необычных обстоятельствах.

Знакомство в колонии

Антон, 42 года:

«Около пятнадцати лет назад я сидел за многочисленные кражи. Хоть поступками своими сейчас не горжусь, но жизнь была тяжелая, и нужно было как-то крутиться.

Я старался вести себя потише, чтобы хорошо себя зарекомендовать и, как только появится возможность, подать на УДО, поэтому относились ко мне сравнительно неплохо. Кроме того, я всегда считал себя человеком обаятельным. Еще со школы меня окружали девушки, так же продолжалась и во взрослой жизни.

Настя была местной сотрудницей, старше меня на пять лет. Она сразу мне понравилась. Постепенно мы начали сближаться, а со временем и неплохо общаться, когда удавалось видеться. Она помогала мне: родные передавали ей деньги, а она покупала и помогала передать мне еду и самое необходимое, позже стала тратить на это и свои деньги.

Сначала мне мало верилось, что между нами возможен роман, но все же отношения закрутились. Мы решили, что после моего освобождения распишемся. Так и вышло. Сейчас я работаю таксистом, у нас растет сын, а мои родители души не чают в моей жене. Друзья нашей истории удивляются: как это так – нашел свое счастье в колонии? Но в жизни всякое случается!»

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Принцесса и электрик

Юлия, 22 года:

«Я выросла в очень зажиточной семье, но при этом у меня не было особой свободы. Родители всегда готовы были мне помочь и обеспечить самым лучшим, однако воспитывали меня довольно строго – различных запретов хватало. По их планам, я должна была закончить престижный вуз, хорошо устроиться в жизни и найти соответствующего молодого человека.

Все мы в детстве слышали сказки о «запретной» любви, когда принцесса влюбляется в простого парня, а обстоятельства мешают им быть вместе. Но я никогда не предполагала, что подобное может случиться со мной, пусть и без киношной драмы.

Однажды у нас дома произошел сбой, и родители вызвали электрика, заодно попросили заменить лампочки в моей комнате, поскольку у меня была установлена довольно сложная система освещения.

Пока он работал, я принесла ему чаю и мы разговорились – парень оказался интересным и симпатичным. Он предложил мне встретиться, и я согласилась, хоть и понимала, что родители будут не в восторге. По их мнению, я должна была сконцентрироваться на учебе. Мы начали встречаться. О свиданиях маме с папой приходилось врать, что иду заниматься к подруге или помогаю с организацией мероприятий в университете.

Так прошло несколько месяцев, пока однажды друг семьи не «застукал» нас вместе не улице и не рассказал все отцу. Мне устроили допрос с пристрастием, и я рассказала, с кем завела отношения.

Скандал был страшный, видеться нам запретили и на время забрали мой телефон. Так продолжалось, пока мой парень сам не пришел к нам домой и не отстоял право на наши отношения. Родители долго ругались с ним, даже угрожать пытались, предлагали деньги, но он стоял на своем. Это их подкупило. Отец раздумывал неделю, но в итоге дал свое согласие. Мы вместе уже четыре года».

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Чужой жених

Алина, 28 лет:

«Моя давняя подруга, с которой мы не виделись два года, сообщила мне, что собирается выйти замуж и приглашает на свадьбу. Я была рада, даже предложила ей помочь с подготовкой.

Она познакомила меня с женихом. От парня я пришла в восторг, между нами сразу возникла химия. Это оказалось большой проблемой. Когда мы выбирали цветы или свадебное платье, я могла думать только о нем. Было очень стыдно врать подруге в глаза.

Я и ее жених стаи искать все больше поводов остаться наедине: предлагали вместе посмотреть ресторан или лишний раз поговорить с организатором, когда подруга не успевала. В итоге, когда до их свадьбы оставалась всего две недели, все и пошло под откос. Мы переспали.

Что с этим делать, я не знала, поскольку была влюблена, а видит ли он в нашей связи нечто большее, чем простую интрижку, оставалось загадкой. Поговорив, мы поняли, что чувства взаимны, а обманывать невесту и крутить роман за ее спиной – последнее дело. Парень сказал мне, что жениться на ней после произошедшего не может.

В итоге мы остались вместе и во всем признались подруге. Конечно, она буквально возненавидела нас, ведь я предала ее, а жених бросил буквально у алтаря. С тех пор мы так и не общались».

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Предсказание ясновидящей

Яна, 30 лет:

«В сверхъестественное я никогда не верила, поэтому, когда коллега по работе в шутку предложила сходить к экстрасенсу шутки ради, ничего особенного не ждала.

Принимала нас обычная женщина средних лет. Она посмотрела мою ладонь и сказала, что скоро я встречу любовь всей моей жизни. Детально описала молодого человека, рассказала, что он будет работать в сфере медицины, а познакомимся мы, когда я испорчу ему день.

Я только посмеялась – с личной жизнью у меня особо не складывалось, да и времени на нее не было. Я ожидала, что мне расскажут про карьерные перспективы и отношения с семьей, а тут какая-то чушь, да еще и за мои деньги.

Через несколько дней я бежала к кассе в магазине. Поскольку очень спешила, случайно толкнула мужчину и влетела в очередь впереди него, даже не заметив. Он ожидаемо возмутился. У меня был не лучший период в жизни, а тут еще и провоцируют... В итоге я сорвалась, у нас начался конфликт, в процессе которого мне бросили: «Девушка, вы мне весь день испоганили!»

Продолжать перепалку я не хотела и стала выкладывать продукты на ленту, а когда немного успокоилась, решила подождать его на улице и извиниться. Все равно на встречу уже опоздала. После извинения мой обидчик оттаял и тоже попросил прощения, даже проводил меня до метро, а потом внезапно смутился и попросил мой номер. Я не стала отказывать.

Мы в отношениях уже полтора года. Как оказалось, он работает врачом, а его внешность полностью совпадает с тем, что описала экстрасенс. Возможно, в мире и есть место чему-то мистическому?»

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Третий шанс

Максим, 25 лет:

«Думаю, меня с моей девушкой свела судьба. Как бы парадоксально это ни звучало, но еще до полноценного знакомства мы несколько раз сталкивались в разных точках Москвы и даже за границей.

Первая встреча произошла на автобусной остановке, когда она подошла спросить, как ей проехать в нужное место. Я объяснял маршрут несколько минут, даже карту на телефоне открыл, поэтому запомнил ее достаточно неплохо. Уже после того, как девушка уехала, я подумал, что нужно было обменяться с ней контактами, но шанс уже был упущен.

Вскоре я понял, что ошибся – всего через три дня я столкнулся с ней в метро. Правда, она была с каким-то молодым человеком, и подойти я не решился. Сначала подумал, что обознался, ну не может же быть таких совпадений в огромном мегаполисе? Однако, вернувшись домой, еще раз воспроизвел в голове ситуацию и понял, что, скорее всего, эта была та самая девушка.

Спустя еще несколько дней я улетел в командировку в Рим. И каков же был шок, когда я увидел ее в музее! Медлить на этот раз, конечно, не стал и тут же подошел. Она ответила на приветствие и удивленно сказала: «А я ведь вас помню».

Я рассказал ей, как встретил ее в метро, и она подтвердила, что в тот день действительно была там, а парень, который с ней ехал – ее брат. Кроме того, я тоже понравился ей с первой встречи. Мы еще долгое время не могли осознать произошедшее».

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