РИАМО - 12 фев. В Московской области за последние сутки выявили 842 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает региональный штаб по ситуации с Covid-19.
Таким образом, за все время пандемии выявили 203 319 случаев инфицирования.
Жителям Подмосковья рекомендуют при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.
В регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку от Covid-19 можно в поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинация проводится на добровольной основе и бесплатно.
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Текстовая трансляция
12 ФЕВРАЛЯ
- Московские врачи вылечили более 3,1 тыс человек от коронавируса за сутки. Всего от Covid‑19 в столице вылечили уже более 865 тысяч человек.
- За сутки в России зарегистрировали 15 089 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 больных. В Москве - 2 139.
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