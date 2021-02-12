РИАМО - 12 фев. В Московской области за последние сутки выявили 842 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает региональный штаб по ситуации с Covid-19.

Таким образом, за все время пандемии выявили 203 319 случаев инфицирования.

Жителям Подмосковья рекомендуют при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

В регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку от Covid-19 можно в поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинация проводится на добровольной основе и бесплатно.

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Текстовая трансляция

12 ФЕВРАЛЯ

- Московские врачи вылечили более 3,1 тыс человек от коронавируса за сутки. Всего от Covid‑19 в столице вылечили уже более 865 тысяч человек.

- За сутки в России зарегистрировали 15 089 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 больных. В Москве - 2 139.