РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. На первом заседании Молодежного парламента в городском округе Люберцы избрали председателя, им стал Ашот Маргарян, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Первое заседание третьего созыва Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Люберцы состоялось 11 февраля в администрации муниципалитета. Среди почетных гостей были депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско, он выступил с отчетом о депутатской деятельности за 2020 год, руководитель комиссии по молодежи Совета депутатов Люберец Леонид Троицкий, депутаты Люберец Павел Софьин, Дмитрий Крестинин, Вячеслав Калинин и начальник управления по работе с молодежью администрации муниципалитета Борис Новиков.

«Открыл заседание Молодежного парламента первый заместитель председателя Совета депутатов Александр Шлапак. Главным вопросом было избрание председателя Молодежного парламента, единогласным решением присутствующих председателем нового созыва парламента был избран Ашот Маргарян», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что заместителем председателя избран Антон Ванеев, секретарем Молодежного парламента стала Кристина Рогова.

«Также на заседании были утверждены и руководители комиссий. Комиссию по парламентскому контролю, регламенту и СМИ возглавила Кристина Рогова, комиссию по молодежной политике и волонтерству - Глеб Шмидт, комиссию по социальным вопросам и экологии - Валерий Кравченко, комиссию по культуре и образованию - Мария Калугина, комиссию по спорту - Валерия Юрченко», - добавил Ружицкий.