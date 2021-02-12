РИАМО - 12 фев. Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 848 пациентов, всего в регионе выздоровели после данного заболевания более 164 тысяч человек, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

За сутки умерли 30 человек с положительным результатом теста на коронавирус.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 203 319 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4177 человек. Выздоровели и выписались 164 682 человека», - говорится в сообщении.

В медучреждениях Московской области наблюдаются и проходят лечение пациенты из разных регионов России, а еще из-за границы.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам Covid-19 по единому номеру «122», также всю информацию по данному вопросу можно найти на сайте https://covid.mz.mosreg.ru/.

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Текстовая трансляция

12 ФЕВРАЛЯ

- Московские врачи вылечили более 3,1 тыс человек от коронавируса за сутки. Всего от Covid‑19 в столице вылечили уже более 865 тысяч человек.

- За сутки в России зарегистрировали 15 089 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 больных. В Москве - 2 139.