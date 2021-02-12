РИАМО - 12 фев. В Подмосковье оформили 58,34 тысячи электронных документов ветсопровождения на молоко и молочную продукцию, экспортировавшуюся в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Общий объем этой продукции составил 60 824 тонны», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

В документах указывают результаты лабораторных исследований по всем показателям безопасности, которые указаны в Техническом регламенте Таможенного союза, а также информацию о здоровье поголовья животных, от которых получили молоко.

Воскресенский отметил, что общий объем экспорта продукции агропромышленного комплекса региона по результатам прошлого года составил свыше 1 миллиарда долларов.