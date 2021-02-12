РИАМО - 12 фев. Грузовые автомобили не могут заехать на МКАД с Калужского шоссе из-за снегопада, движение на этом участке трассы затруднено, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

«На съезде с Калужского шоссе. фуры не могут заехать на МКАД. Движение в сторону центра затруднено на 2,6 километра», - говорится в сообщении.

Также осложнения наблюдаются на 15-м километре МКАД (в районе пересечения с улицей Капотня), из-за буксующих фур движение затруднено по правой и средней полосе.

Владельцев фур просят не перегружать автомобили, а также планировать поездки с учетом прогноза погоды и пиковых часов.

В городе идет сильный снегопад. За ночь в столице выпало от 4 миллиметров до 7 миллиметров осадков. Также в течение дня может выпасть около 20 миллиметров снега, что составляет более половины от месячной нормы осадков.