РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 фев. Детский сад на 125 мест открыли в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска в пятницу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В торжественном открытии приняли участие глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина, депутат Мособлдумы Галина Уткина, сотрудники детсада, воспитанники и их родители.

«Сегодня мы открыли долгожданный детский садик в Опалихе. Наконец-то закончены все процедуры, получена лицензия на оказание услуг. С понедельника садик наполнится детьми. Желаю, чтобы садик стал для малышей настоящим домом, им здесь было хорошо», - сказала Хаймурзина.

Она отметила, что детский сад оборудован всем необходимым.

«Для администрации Красногорска строительство и ввод новых социальных объектов всегда был приоритетной задачей. Нас поддерживает в этом правительство области. Мы двигаемся дальше – в этом году планируем создать около 2 тысяч мест в детских садах», - сказала Хаймурзина.

Она отметила, что речь о дошкольных учреждениях, которые строят как на муниципальных территориях, так и в новых жилых комплексах.

«В детском саду будут работать 12 воспитателей, шесть младших воспитателей. Есть как молодые, так и опытные специалисты. Очень надеюсь, что здесь будет звучать детский смех, и воспитанники будут радовать родителей успехами», - отметила заведующая детсадом №40 Марина Филиппова.

Детский сад расположен в доме №4 по улице Горького. Общая площадь здания более 2,2 тысячи квадратных метров. Строительство осуществлялось за счет федерального, областного и местного бюджетов в рамках национального проекта «Демография».

Двухэтажный сад построили на месте старого, который был рассчитан на 55 мест.

В новом садике функционируют шесть групп для детей от 2 лет, есть музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, медицинский и пищевой блоки, прачечная.