РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. В подмосковном Подольске во время аварии с грузовым автомобилем, который врезался в воздушную теплотрассу, никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ГИБДД УМВД России по Подольску.

11 февраля вечером водитель самосвала повредил воздушный участок трубопровода горячего водоснабжения. Самосвал с поднятым кузовом снес трубу в металлической защите. Трубопровод повредился, горячая вода начала идти на проезжую часть.

«В Подольске на улице Плещеевкая, 33 водитель грузовой автомашины повредил металлическую конструкцию воздушной теплотрассы. В настоящее время проводятся работы по ее восстановлению. Пострадавших нет», - сказал сотрудник.

Без горячей воды и тепла остались жители девяти домов на улице Плещеевская и школа №10. На месте аварии работают оперативные службы.