РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. Люберецкая спортсменка в составе сборной команды Московской области стала победительницей чемпионата Центрального федерального округа по художественной гимнастике, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации округа.

Чемпионат прошел в Рязани с 8 по 12 февраля.

«В командном зачете люберчанка Дарья Мелещенко завоевала первое место на чемпионате ЦФО по художественной гимнастике. Поздравляем спортсменку и ее тренера Наталью Соколову», - говорится в сообщении.

Гимнастке пожелали успехов и новых побед, радости и вдохновения в достижении цели.